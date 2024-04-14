Επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία ορειβάτισσας στη Δίρφυ – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική μετά από ενημέρωση για πολυτραυματία ορειβάτισσα στη θέση Μνημείο, στο Όρος Δίρφυς.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο δύσβατο σημείο όπου βρίσκεται έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας καθώς εθελοντές του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών για τη διάσωσή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κλήθηκε στο σημείο ελικόπτερο super puma για τη μεταφορά της.

Πηγή: eviathema.gr

