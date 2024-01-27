ΓΣΕΕ: 24ωρη γενική απεργία στις 17 Απριλίου

Το πρόγραμμα δράσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) το επόμενο διάστημα, με κορύφωση την 24ωρη γενική απεργία στις 17 Απριλίου 2024, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας, που συνεδρίασε σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2024.

'Αμεσα, κλιμάκια των συνδικάτων, με επικεφαλής στελέχη της ΓΣΕΕ, θα ξεκινήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε 30 νομούς της χώρας, με ενημερώσεις εργαζομένων και επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ενώ ετοιμάζονται ήδη τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, ώστε να επικοινωνηθούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι οι αυξήσεις των μισθών, η λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πάταξη της αισχροκέρδειας, καθώς και η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Την ημέρα της 24ωρης γενικής απεργίας στις 17 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθούν και συλλαλητήρια τόσο στην Αθήνα - κεντρικό πανελλαδικό συλλαλητήριο - όσο και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

