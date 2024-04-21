

753 π.Χ.:Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος ιδρύουν τη Ρώμη, σύμφωνα με την παράδοση..

1941: Τα βουλγαρικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με την έγκριση των Γερμανών κατακτητών.

1967: Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Ελλάδα, υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες ορίζουν ως πρωθυπουργό τον Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο Κόλλια.

1990: Ο Πολ Μακάρτνεϊ παίζει ενώπιον 184.000 θαυμαστών στο «Μαρακανά» του Ρίο, δημιουργώντας νέο παγκόσμιο συναυλιακό ρεκόρ.

1996: Η κεντροαριστερή Συμμαχία της «Ελιάς» κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Νέος πρωθυπουργός, ο Ρομάνο Πρόντι.

2000: Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζιάν Ζεμίν, την πρώτη Κινέζου προέδρου στη χώρα μας, η οποία χαρακτηρίστηκε «ιστορική». Ο κ. Ζεμίν, είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη και τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα βασικά θέματα των συνομιλιών ήταν η οικονομική συνεργασία και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τα μεγάλα διεθνή προβλήματα.

Γεννήσεις

1729: Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Θαν. 6/11/1796)

1864: Μαξ (Μαξιμίλιαν) Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. (Θαν. 14/6/1920)

1915: Άντονι Κουίν, Αμερικανομεξικάνος ηθοποιός. («Ζορμπάς ο Έλληνας») (Θαν. 3/6/2001)

1947: Ίγκι Ποπ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζέιμς Τζιούελ Όστερμπεργκ τζούνιορ, Αμερικανός ρόκερ.

Θάνατοι

1792: Ζοακίν Ζοζέ Ντα Σίλβα, γνωστός ως Τσιραντέντσις, ηγέτης της επανάστασης για την ανεξαρτησία της Βραζιλίας. (Γεν. 12/11/1746)

1946: Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. (Γεν. 5/6/1883)

2016: Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, Αμερικανός ρόκερ. (Γεν. 7/6/1958).

