ΔΕΗ: Πριν τον μετασχηματισμό της εταιρείας η υπόθεση ανταγωνισμού που ερευνά η ΕΕ

Η υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού στην οποία αναφέρεται Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά περίοδο πριν τον επανασχεδιασμό της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model) αλλά κυρίως πολύ πριν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε μια μοντέρνα και βιώσιμη εταιρεία ενέργειας.

Αυτό επισημαίνει η ΔΕΗ με αφορμή την Ανακοίνωση Αιτιάσεων που απέστειλε σήμερα η Κομισιόν. Η ΔΕΗ σημειώνει ακόμη ότι:

- Η υπόθεση ξεκίνησε με τον έλεγχο στα γραφεία της ΔΕΗ τον Φεβρουάριο 2017 και οι επίσημες διαδικασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2021. Η ΔΕΗ έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

- Οι αιτιάσεις της Επιτροπής σχετίζονται με την περίοδο από τον Ιούλιο 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

- Η ΔΕΗ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά της.

- Η Ανακοίνωση Αιτιάσεων αποτελεί ένα βήμα της έρευνας και όπως τονίζει και η Επιτροπή στη δήλωσή της, η επίδοση της δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε σήμερα τη ΔΕΗ για την προκαταρκτική της άποψη ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, καθώς πωλούσε ηλεκτρική ενέργεια στην ελληνική χονδρική αγορά κάτω του κόστους, αποκλείοντας έτσι τους κύριους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα πάντα με την προκαταρκτική άποψη της Κομισιόν, μεταξύ 2013 και 2019, η ΔΕΗ καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθεύοντας την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι θερμικές μονάδες της (λιγνίτη και φυσικό αέριο) σε τιμές χαμηλότερες από το μεταβλητό κόστος τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.