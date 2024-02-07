Εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί τα προσκυνητάρια που είχαν κλαπεί από την Φιλέρημο, στην ευρύτερη περιοχή του Καρακόνερου.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, οι αστυνομικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και αναμένεται να κληθούν για τον λόγο αυτό και συγκεκριμένα άτομα.

Όπως αναφέρει η κ. Στεφανία Στάγκα σε ανακοίνωσή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίστηκαν και οι 7 χαλκογραφίες εκ των οποίων όμως η μία είναι σπασμένη.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκε σήμερα (Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024), από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, η κλοπή επτά επιτοιχιζομένων χαλκογραφιών αναπαράστασης των παθών του Χριστού, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί την 2 Φεβρουαρίου 2024 από τον αρχαιολογικό χώρο της Φιλερήμου στη Ρόδο.

Τις αφαιρεθείσες χάλκινες εικόνες εντόπισαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί που διερευνούσαν την υπόθεση, εγκαταλειμμένες σε υπαίθρια έκταση.

Οι χαλκογραφίες κατασχέθηκαν και φυλάσσονται προκειμένου να αποδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται.

