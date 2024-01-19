Καβάλα: Δυο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα.

Όπως αναφέρει το kavalanews.gr, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μοτοσυκλέτα στην οδό Ιωάννου Μέξη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο επιβαινόντων της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν του δύο τραυματίες, ο ένας εκ των δύο πιο σοβαρά, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε αλλά ήταν σοκαρισμένος από το συμβάν και μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο.

