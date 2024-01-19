Νεκρός 72χρονος σε τροχαίο στον οδικό άξονα Σερρών-Δράμας

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, στον οδικό άξονα Σερρών-Δράμας.

Δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση συγκρούστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, μετά τη διασταύρωση για Τούμπα Σερρών, με αποτέλεσμα ο ένας οδηγός, ηλικίας 72 ετών, να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστεί ο 55χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οι δύο άντρες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.