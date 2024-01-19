Επίσημα εγκαίνια της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα

Η σημασία της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας για την ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου και της αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδείχθηκε κατά την ειδική εκδήλωση για τα επίσημα εγκαίνια του έργου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνδιάσκεψης του CESEC (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity), η οποία διεξήχθη σήμερα στην Αθήνα.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Rumen Radev, η Επίτροπος Ενέργειας, Kadri Simson, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης και ο διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Βουλγαρίας, Angelin Tsatchev.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Σδούκου, η υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Iva Petrova και η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ditte, Juul Jorgensen.

Η δεύτερη Γραμμή Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV (Νέα Σάντα-Maritsa East) που διασυνδέει τις δύο χώρες, τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι αυξάνοντας σημαντικά το περιθώριο ανταλλαγών ενέργειας μεταξύ των γειτονικών συστημάτων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες του διασυνοριακού εμπορίου και την ενεργειακή ασφάλεια στη ΝΑ Ευρώπη και τη Βαλκανική Χερσόνησο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Λόγω της κλιματικής κρίσης, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ανακοπεί. Με τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας, το μέγιστο ονομαστικό περιθώριο ανταλλαγών ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών ανέρχεται πλέον σε 1,7 GW. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διασύνδεση με οποιαδήποτε άλλη γειτονική χώρα και καταδεικνύει τη σημασία της νέας αυτής υποδομής, μια από τις πλέον επωφελείς που μοιράζονται οι δυο χώρες. Η αξία της νέας διασύνδεσης είναι πολύ υψηλή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είχα αυτή την εξαιρετικά στενή συνεργασία με τους φίλους και συνεργάτες από τη Βουλγαρία. Θα προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε κάθε πτυχή και θα συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσουμε οικονομικά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη μέσα από τις πρωτοβουλίες μας στο ενεργειακό πεδίο. Στο μέλλον οραματιζόμαστε μία νέα διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ισχύος 2 GW με την οποία θα μεταφέρονται ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες πράσινης ενέργειας από την Ελλάδα, αλλά επίσης ηλεκτρική ενέργεια και από τη βουλγαρική πλευρά».

Ο υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Rumen Radev, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Η μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η δεύτερη γραμμή υπερυψηλής τάσης, είναι πλέον πραγματικότητα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί προκειμένου να διασυνδεθούμε όσο γίνεται περισσότερο, με κοινό όραμα την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την καθαρή ηλεκτροδότηση και την υποστήριξη των στόχων της απανθρακοποίησης, όχι μόνο των χωρών μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Συγχαρητήρια στους Διαχειριστές και των δύο χωρών για την εξαιρετική συνεργασία και την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου».

Η Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Kadri Simson, τόνισε: «Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την εμβάθυνση της αγοράς ηλεκτρισμού της ΕΕ και την απανθρακοποίηση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Με δεδομένη τη δυνατότητα της Ελλάδας να καταστεί σημαντική πηγή "πράσινης" ενέργειας και έχοντας τη βεβαιότητα ότι η διασύνδεση αυτή θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα της περιφερειακής συνεργασίας των χωρών του CESEC και άλλο ένα success story για την πολιτική υποδομών της ΕΕ. Η επένδυση επωφελήθηκε από χρηματοδοτική στήριξη ύψους σχεδόν 29 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό της ΕΕ Connecting Europe Facility. Θα ήθελα να συγχαρώ τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς, τις Ρυθμιστικές Αρχές και τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την αποτελεσματική συνεργασία τους».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα σημαντικό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας έχουμε πλέον διευρύνει κατά 500 MW το περιθώριο για τις ανταλλαγές ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι θα εισάγουμε φθηνή ενέργεια και μεσοπρόθεσμα θα εξάγουμε ακόμη περισσότερη πράσινη ενέργεια, καθώς θα αυξάνεται η εγχώρια διείσδυση ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι αγορές μας είναι συζευγμένες, αυτό θα είναι αμοιβαία επωφελές για την προώθηση της καθαρής ενέργειας στην περιοχή. Με τον Διαχειριστή ESO EAD έχουμε αναπτύξει στενές συνέργειες, οι οποίες επεκτείνονται πέρα από το πεδίο της Ενέργειας και στις Τηλεπικοινωνίες. Εν μέσω ενεργειακής μετάβασης, η συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συνεργασία μας με τον Διαχειριστή της Βουλγαρίας είναι παραδειγματική για το πώς πρέπει να κινηθούμε σε περιφερειακό επίπεδο».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ESO EAD Angelin Tsachev, είπε: «Μετά την επιτυχή λειτουργία της γραμμής Maritsa East - Νέα Σάντα, έχουμε δύο διασυνοριακές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την αύξηση της μεταφορικής μας ικανότητας. Οι διευρυμένες δυνατότητες των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ESO και του ΑΔΜΗΕ διαφοροποιούν τη λειτουργία μας. Μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε επίσης τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η δεύτερη διασύνδεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία αποτελεί έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που εντάχθηκε από την αρχή του σχεδιασμού του στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (TYNDP) του ENTSO-E, καθώς και στον κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντλώντας χρηματοδότηση από τον μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility)».

