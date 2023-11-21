Σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε το βράδυ της Δευτέρας, 29 μετανάστες που επέβαιναν σε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή στη Χίο.

Το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού έκανε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, όμως το ταχύπλοο με τους μετανάστες δεν σταμάτησε και άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη, ενώ οι άνδρες του Λιμενικού έκαναν ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα και τελικά κατόρθωσαν να ακινητοποιήσουν το ταχύπλοο με τους μετανάστες.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν 30 άτομα (20 άνδρες, έξι γυναίκες και τέσσερις ανήλικοι), οι οποίοι με τη συνοδεία ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου.

Οι 29 μετανάστες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης ΚΕΔΝ Χίου “ΒΙΑΛ”, ενώ συνελήφθη ο 44χρονος αλλοδαπός χειριστής του σκάφους για παράβαση του «Κώδικα Μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις» και για «παράνομη είσοδο και έξοδο από τη χώρα».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Χίου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.

Πηγή: skai.gr

