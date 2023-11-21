«Τιμούμε, σήμερα, τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μας για την προσφορά τους. Μέρα και νύχτα, κάθε στιγμή και σε κάθε σπιθαμή γης, θάλασσας και αέρα της πατρίδας. Η αφοσίωση στο καθήκον, ο επαγγελματισμός και η πειθαρχία τους κάνουν υπερήφανους όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Η 21η Νοεμβρίου είναι ημέρα γιορτής για τις γυναίκες και τους άνδρες που φέρουν στο στήθος το εθνόσημο και μνήμης όσων θυσιάστηκαν υπηρετώντας το. Γι' αυτό και ο σεβασμός της Πολιτείας μετατρέπεται, τώρα, σε έμπρακτη συμπαράσταση, ώστε η γαλάζια ασπίδα της εθνικής άμυνας να γίνεται όλο και πιο ισχυρή» προσθέτει.

Επίσης ο πρωθυπουργός αφού εύχεται προκοπή και δύναμη σε όλες και όλους τους ενστόλους μας, σημειώνει ότι σε μία περίοδο διεθνούς αναταραχής και με μία αιματηρή κρίση στη γειτονιά μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις αναδεικνύονται όχι μόνο σε εγγυητή της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας του τόπου, αλλά και σε πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας σε ολόκληρη τη Νοτιανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.