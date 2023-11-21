Από θαύμα δεν υπήρξε ατύχημα σήμερα το πρωί στην εθνική οδό Λαμίας όπου έκαναν τη βόλτα τους αμέριμνα δύο μοσχάρια.

Πριν από τέσσερις περίπου μήνες, πρόβατα είχαν βγει στην εθνική οδό, προκαλώντας αναστάτωση στα διερχόμενα αυτοκίνητα που εισέρχονταν στην πόλη της Λαμίας.

Το πρωί της Τρίτης (21/11) στο σημείο εθεάθησαν δύο καλοαναθρεμμένα μοσχάρια.

Η παρουσία τους μετά την αρχική έκπληξη, προκάλεσε γέλια στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο ατυχήματος ειδοποίησαν την αστυνομία.

Μέχρι να φτάσει πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας τα ζωντανά είχαν φύγει στον παράδρομο και ακολούθως έστριψαν μόνα τους στο ύψος του «Κενταύρου» παίρνοντας το δρόμο προς Ροδίτσα.

