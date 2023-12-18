Σε τμήματα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, της Φλώρινας είναι απαραίτητες αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά για την κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή τα ελαστικά ειδικού τύπου είναι απαραίτητα για τα οχήματα που κινούνται στην επαρχιακή οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ, στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού, Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, στην επαρχιακή οδό Φλώρινας– Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ.,στην εθνική οδό Φλώρινας- Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 15ο χλμ. έως το 25ο χλμ. και στην επαρχιακή οδό Φλώρινας- Άνω Κλεινών- Ακρίτα (διασταύρωση με εθνική οδό Φλώρινας- Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής), από το 16ο χλμ. έως το 22ο χλμ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) Νίκης-Φλώρινας, καθώς και στο υπόλοιπο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αστυνομικών Διευθύνσεων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των τεσσάρων Π.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

