Παρουσία Βαρθολομαίου η εκδήλωση στο ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη για το νέο βιβλίο του αρχιεπισκόπου Αυστραλίας

Το νέο βιβλίο του αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, με τίτλο «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον - Εκκλησία 'Αρχουσα και Πάσχουσα» παρουσιάστηκε στο αναγνωστικό κοινό σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Το βιβλίο παρουσίασαν ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Βενιζέλος και ο καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ίδιου πανεπιστημίου Θεόδωρος Γιάγκου. Τη συζήτηση συντόνισε ο μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέλυσε τη διαχρονική επήρεια των αποφάσεων του Οικουμενικού Θρόνου ανά τους αιώνες, επικεντρώνοντας την ομιλία του στην εκκλησιολογική, ιστορική και πολιτική διάσταση του Ουκρανικού Ζητήματος. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την οικουμενική του διάσταση, ενώ ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου συνέβαλε με τις παρατηρήσεις του πάνω στα κανονικά ζητήματα που πραγματεύεται το βιβλίο.

Ορισμένα από τα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου αφορούν:

- Στη σύντομη ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου

- Στο Έκκλητο, το προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη για την απόδοση της δίκαιης δίκης

- Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη το 2016

- Στη διακοπή της κοινωνίας με τον επίσκοπο

- Στο Ουκρανικό Ζήτημα κ.ά.

Παίρνοντας τον λόγο, ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος εξήρε την προσωπικότητα, την προσφορά και το έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Επισήμανε ότι το μείζον γεγονός της ημέρας είναι η επέτειος των 50 ετών από την εκλογή του κ.κ. Βαρθολομαίου σε επίσκοπο και, ιδιαίτερα συγκινημένος, ανέφερε ότι κάθε φόρα που οι υποχρεώσεις τον εμπόδιζαν στη συγγραφή του βιβλίου, έλεγε ότι έπρεπε να συνεχίσει γιατί το όφειλε στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο κ.κ. Βαρθολομαίος, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας για το έργο του.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων του Πέρα, υπό τον 'Αρχοντα Α' Δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεώργιο Κιοσέογλου, έψαλε χριστουγεννιάτικους ύμνους.

Χτες, Κυριακή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επισκέφτηκε τον Πατριάρχη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Βασιλική Μπακατσέλου, τον πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα, γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και τον καθηγητή Ιατρικής Χρήστο Δερβένη.

