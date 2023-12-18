Στην ίδρυση ενός φορέα Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας προχώρησαν η πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) με σκοπό την παραγωγή νέων γνώσεων, προϊόντων και τεχνολογιών αιχμής που θα ενισχύσουν τις παραγωγικές και αμυντικές δυνατότητες της χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην υπό σύσταση ΑΜΚΕ συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, ο ΣΕΚΠΥ και το ΕΚΕΤΑ σε μια προσπάθεια «να αποκτήσει η Ευρώπη τη δική της άμυνα στο ασταθές περιβάλλον που διαμορφώνεται στα σύνορά της», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο νέος Πρύτανης του Α.Π.Θ. Απόστολος Αποστολίδης. Ο ίδιος τόνισε πως «ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να αξιοποιήσουμε το επιστημονικό δυναμικό των ιδρυμάτων μας και τη δικτύωσή τους, με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δυναμικό για να αποκτήσει η Ευρώπη τεχνολογική επάρκεια στον αμυντικό τομέα απορροφώντας ωφέλιμα τα σημαντικά κονδύλια που διαθέτει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα και ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα».

Ένα λατινικό ρητό που αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα αναφέρει «Αν επιθυμείς ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ Μανώλης Βλαχογιάννης για να υπογραμμίσει την ανάγκη ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

«Η νέα γνώση διαδίδεται μέσω της εκπαίδευσης και στη συνέχεια το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι σε θέση να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες και οργανωτικές μεθόδους και διαδικασίες οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα της παραγωγής», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, Τάσος Ροζολής.

«Υπάρχουν πάρα πολλές δραστήριες εταιρίες που συμμετέχουν στον αμυντικό τομέα, παράγοντας συστήματα υλικού και λογισμικού εξαιρετικής ποιότητας τα οποία είναι διεθνώς ανταγωνιστικά», σημείωσε ο Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου.

«Σήμερα δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στη χώρα μας να ενταχθεί στις χώρες που θα έχουν υψηλή τεχνολογία σε θέματα άμυνας», επισήμανε εις εκ των εμπνευστών του υπό ίδρυση φορέα, ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ Γιώργος Καραγιαννίδης.

