Ένα τεράστιο φεγγάρι με ... φωτοστέφανο έκανε την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό της Κρήτης εντυπωσιάζοντας με τη διάμετρό του. Η άλως όπως είναι η ονομασία του φαινομένου στη μετεωρολογία, εν προκειμένω σεληνιακή καθώς υπάρχει και ηλιακή δεν είναι ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο είναι πολύ εντυπωσιακό.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους προκαλείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του σεληνιακού φωτός πάνω στους παγοκρυστάλλους των νεφών και θεωρείται ότι προμηνύει την έλευση κακοκαιρίας.

Ο αναγνώστης του Cretalive Μάνος Πετράκης ο οποίος απαθανάτισε με τον φακό του το σεληνιακό φωτοστέφανο πάνω από την Κρήτη, το "halomoon" όπως είναι ο διεθνής όρος του φυσικου φαινομένου αναφέρει:

"Το απίστευτο σεληνιακό φωτοστέφανο πάνω από την Κρήτη. Το φαινόμενο προκαλείται από τη διάθλαση του σεληνιακού φωτός μέσα από εξαγωνικούς κρυστάλλους πάγου ψηλά στην ατμόσφαιρα.

Το σεληνιακό φωτοστέφανο είναι μια οπτική ψευδαίσθηση που προκαλεί έναν μεγάλο φωτεινό δακτύλιο που περιβάλλει το φεγγάρι.

Ιστορικά, η εμφάνιση φωτοστέφανων του φεγγαριού έχει ληφθεί για να προμηνύει βροχοπτώσεις. Αν και αυτό δεν είναι αυστηρά αληθές, συμβαίνει συχνά τα σύννεφα να μετακινηθούν στην περιοχή και να προκαλέσουν βροχή".

Η σεληνιακή άλως είναι στην ουσία ένα οπτικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάτω από συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Προϋποθέτει την συνύπαρξη αραιών νεφώσεων μέσου ή υψηλού ύψους στην τροπόσφαιρα΄.

