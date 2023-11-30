Απίστευτο ατύχημα συνέβη στο ΕΠΑΛ Βρυσών στα Χανιά, όταν την ώρα του μαθήματος σχολικός πίνακας έπεσε πάνω σε καθηγήτρια και την τραυμάτισε.

Το γεγονός καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Χανίων η οποία με αφορμή το ατύχημα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται «στις άθλιες υποδομές των σχολείων».

Η ΕΛΜΕ Χανίων κάνει λόγο για κτίρια στα οποία δεν έχει υπάρξει αντισεισμικός έλεγχος, ενώ είναι πολλές οι κακοτεχνίες και οι φθορές» και συμπληρώνει: «Η φράση από τύχη δεν έγινε κάποιο ατύχημα ακούγεται όλο και συχνότερα στο γραφείο των καθηγητών αποτυπώνοντας την κατάρρευση των δημόσιων υποδομών και την απαξίωση τους τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις δημοτικές αρχές, στην ευθύνη των οποίων έχει περιέλθει η βιωσιμότητα των σχολικών κτιρίων».

Στη συνέχεια στην ανακοίνωσή της περιγράφει το περιστατικό:

«Καμιά φορά η τύχη δεν φτάνει για να μην γίνει το κακό. Έτσι, προχθές, το μέλος του σωματείου μας, αναπληρώτρια και εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος Χανίων, Βερυκάκη Ευστρατία καταπλακώθηκε από τον σχολικό πίνακα στο ΕΠΑΛ Βρυσών την ώρα που έκανε μάθημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί!».

Όπως τονίζεται στον επίλογο της ανακοίνωσης, «η ΕΛΜΕ Χανίων συμπαραστέκεται στην συναδέλφισσα με κάθε τρόπο, ενώ καταγγέλλει την απαξίωση των δημόσιων υποδομών, της ανθρώπινης ζωής και της εργασιακής αξιοπρέπειας. Στηλιτεύουμε την αδικία σε βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που ως εργαζόμενοι β΄ κατηγορίας, δικαιούνται μόλις 15 μέρες αναρρωτική άδεια… Να μην « πάμε κι όπου βγει» και στα σχολεία! Να μην θρηνήσουμε κάποιο θύμα για να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι! Ασφαλή κτίρια και αξιοπρεπείς δομές για όλους, τώρα!!».

