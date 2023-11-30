Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Παλλήνη όταν οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να ξεφύγει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η καταδίωξη ξεκίνησε από την συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Ιπποκράτους μέχρι και την οδό Αφανών Ηρώων όταν ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Ακολούθησε κυνηγητό και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Όπως προέκυψε πρόκειται για αλβανικής υπηκοότητας ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί η κλοπή στις 28 Νοεμβρίου στο ΑΤ Μαραθώνα

