Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου οχήματος στην Παλλήνη

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Ιπποκράτους μέχρι και την οδό Αφανών Ηρώων όταν ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή πεζός

κυνηγητό

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Παλλήνη όταν οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να ξεφύγει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η καταδίωξη ξεκίνησε από την συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Ιπποκράτους μέχρι και την οδό Αφανών Ηρώων όταν ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Ακολούθησε κυνηγητό και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Όπως προέκυψε πρόκειται για αλβανικής υπηκοότητας ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί η κλοπή στις 28 Νοεμβρίου στο ΑΤ Μαραθώνα

Πηγή: skai.gr

TAGS: καταδίωξη Παλλήνη όχημα
