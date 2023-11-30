Ο πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ, ο Σιέ Φανγκ, χαρακτήρισε σήμερα «τεράστια απώλεια» τον θάνατο του αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ, αρχιτέκτονα της προσέγγισης του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον τα χρόνια του 1970.

«Με σόκαρε και με έθλιψε βαθιά η είδηση του θανάτου του Δρος Κίσιντζερ σε ηλικία 100 ετών», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πρεσβευτής Σιέ, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Κίνας στην είδηση.

Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης είναι αποκλεισμένη στην Κίνα.

«Πρόκειται για τεράστια απώλεια για τις δυο χώρες μας και για τον κόσμο», πρόσθεσε ο κινέζος διπλωμάτης, σύμφωνα με τον οποίο «θα μείνει στην ιστορία η συνεισφορά του αιωνόβιου αυτού στις σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ», και θα «παραμείνει για πάντα ζωντανός στην καρδιά του κινεζικού λαού ως πολύτιμος παλιός φίλος».

Ο Χένρι Κίσινγκερ διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην προσέγγιση των ΗΠΑ με την Κίνα του Μάο Τσετούνγκ (1949-1976), κάνοντας υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας ταξίδια στο Πεκίνο για να οργανώσει την ιστορική επίσκεψη του αμερικανού πρώην προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στην κινεζική πρωτεύουσα το 1972.

Η προσέγγιση αυτή έβαλε τέλος στην απομόνωση του ασιατικού γίγαντα και συνέβαλε στην ραγδαία άνοδο της ισχύος της στην παγκόσμια σκηνή, πάνω απ’ όλα στο επίπεδο της οικονομίας.

Ο Χένρι Κίσιντζερ, που γιόρτασε τα 100 του χρόνια τον Μάιο, συνέχιζε να είναι προνομιακός συνομιλητής πολλών από τους ισχυρούς του κόσμου, παρότι είχαν περάσει δεκαετίες που δεν είχε πλέον την ευθύνη για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Τον Ιούλιο, όταν πήγε στο Πεκίνο και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ τον χαρακτήρισε «θρυλικό διπλωμάτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

