Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε 68χρονο ιερέα φόρεσαν εχτές το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σε νησί του Αργοσαρωνικού ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε βάσει σχηματισμού δικογραφίας και καταγγελίας που είχε προηγηθεί τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ο κατηγορούμενος προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και στο χώρο που ασκούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα, κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, το περιεχόμενο των οποίων θα ερευνηθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Επισημαίνεται ότι ο 68χρονος έχει συλληφθεί για ακόμη μια φορά σε προγενέστερο χρόνο για ομοειδή αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιερέας είναι του παλαιού ημερολογίου.

Πηγή: skai.gr

