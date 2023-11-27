Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Μέγαρο του ΟΤΕ προς τη Φιλοθέη, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων, νωρίτερα. Από το ατύχημα, τραυματίστηκε ένας επιβάτης οχήματος ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
Επίσης μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Κερατσίνι λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
Πηγή: skai.gr
