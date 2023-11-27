Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας λόγω τροχαίου και στη Σχιστού λόγω έργων

Μεγάλη η ταλαιπωρία των οδηγών στο σημείο

UPDATE: 12:53
κινηση

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Μέγαρο του ΟΤΕ προς τη Φιλοθέη, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων, νωρίτερα. Από το ατύχημα, τραυματίστηκε ένας επιβάτης οχήματος ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Επίσης μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Κερατσίνι λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. 

