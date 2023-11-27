Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ώρες στον Άγιο Ιωάννη Καλαμαριάς και στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας για τροφή μέσα στο κρύο.

Δύο αγριογούρουνα εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί επί της οδού Παπατσεχιλίδη στην Καλαμαριά, με τον δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη να δηλώνει πως επικοινώνησε με το δασαρχείο «καθώς τα συγκεκριμένα ζώα ανήκουν στην άγρια πανίδα και σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε απλοί παρατηρητές. Είναι η δεύτερη φορά που αγριογούρουνα κάνουν την εμφάνισή τους στην περιοχή μας. Πριν δύο χρόνια εντοπίσαμε ένα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα και δύο πέρυσι στον Άγιο Παντελεήμονα».

Το δασαρχείο διαβεβαίωσε τον δήμο Καλαμαριάς ότι θα στείλει κλιμάκιο προκειμένου να τα εντοπίσει, ενώ μέχρι τότε συμβούλεψε να μαζευτούν οι τροφές που υπάρχουν σε πυλωτές για τα αδέσποτα ζώα, αλλά και τα σκουπίδια, δεδομένου ότι τα αγριογούρουνα έχουν ισχυρή όσφρηση και αναζητούν τροφή, αλλά και να μην τα πλησιάζουν οι πολίτες.

Επίσης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κάτοικοι της περιοχής Χαριλάου, στη συμβολή των οδών Αναξιμάνδρου με Πελοπίδου, εντόπισαν ένα κοπάδι με πέντε - έξι αγριογούρουνα να κινείται στην περιοχή ψάχνοντας για τροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

