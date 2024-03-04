Νέες σφοδρές καταιγίδες και χαλαζόπτωση σαρώνουν τα Τρίκαλα. Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά της ώρας για να μετατραπούν δρόμοι της πόλης σε ποτάμια, ενώ κατά διαστήματα πέφτει και χαλάζι.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr περιοχές που είχαν πληγεί κατά τον Daniel και τον Elias παραμένουν όχι απλά λαβωμένες αλλά εντελώς ανοχύρωτες. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω video από την οδό Ηπείρου που είχε πλημμυρίσει πέρυσι και μάλιστα οι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες στο παρά 1΄ δεν προχώρησαν σε αγωγές κατά του Δήμου:

Το ‘στρωσε με χαλάζι από Σωτήρα μέχρι Ράξα

Παράλληλα, σημειώθηκε απίστευτης έντασης χαλαζόπτωση το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχές των Τρικάλων.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr μάλιστα το ‘στρωσε με… χαλάζι από τη Σωτήρα μέχρι Ράξα και στα γύρω χωριά.

