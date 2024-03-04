Βουλή: Δυνατότητα να εργάζονται με «μπλοκάκι» οι γιατροί του ΕΣΥ δίνει το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί

Δυνατότητα απασχόλησης και με «μπλοκάκι», θα έχουν οι γιατροί του ΕΣΥ, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν το ωράριο τους. Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, ανέφερε ότι «στο νομοσχέδιο που βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση -ενδεχομένως εντός της εβδομάδας- έχει περιληφθεί διάταξη, η οποία επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ, αφού θα έχουν εκπληρώσει όλο τους το ωράριο στο ΕΣΥ, να δουλεύουν και για ιδιωτικό έργο με μπλοκάκι και να κερδίζουν επιπλέον χρήματα, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας νόμιμα».

Προηγουμένως, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «απεργάζεται συστηματικά και μεθοδικά την κατάρρευση του ΕΣΥ», αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθούν κίνητρα για να πηγαίνουν γιατροί στα νησιά, στη διαρροή γιατρών στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό και στις ελλείψεις προσωπικού.

«Αυτήν την περίοδο που αυτή η Κυβέρνηση δήθεν απεργάζεται την κατάρρευση του ΕΣΥ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης κτιριακών υποδομών τόσο των νοσοκομείων όσο και των κέντρων υγείας του ΕΣΥ, ύψους πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, 85 από τα 105 νοσοκομεία της χώρας ανακαινίζονται άρδην και 157 από τα 318 κέντρα υγείας ανακαινίζονται άρδην. Παράλληλα, έχουν δοθεί 85 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, δηλαδή 545, για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα κέντρα υγείας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πλήρους κτιριακής και ιατροτεχνολογικής ανακαίνισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του -τόσο μεγάλο σχέδιο απεργαζόμαστε για την κατάρρευση του ΕΣΥ και παράλληλα το έτος 2024 είναι το έτος που έχουμε προκηρύξει, προκηρύσσουμε και θα προκηρύξουμε ως το τέλος του χρόνου 6500 μόνιμες θέσεις προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι το μεγαλύτερο ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού του ΕΣΥ από τη μέρα της ιδρύσεώς του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

