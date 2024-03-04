Προβλήματα προκάλεσε στην ε.ο Τρικάλων – Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από τον υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ έως και το Μουργκάνι η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με το kalabakacity.gr, χώματα από τις εργασίες του Ε65 και νερά βγήκαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο για τους οδηγούς.

Άμεσα ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης από τον Δήμο Μετεώρων και την εταιρία με μηχανήματά της ενώ στο σημείο βρίσκονται και περιπολικά του Α.Τ Μετεώρων για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

