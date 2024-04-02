Χαρδαλιάς: Να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Εθνικής Οδού στη Χαλυβουργική τις ημέρες του Πάσχα

Στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στο τμήμα της Εθνικής Οδού στην Ελευσίνα, στο ύψος της «Χαλυβουργικής», λόγω των έργων για την ενεργειακή διασύνδεση της Αττικής με την Κρήτη, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Το έργο, όπως επισημαίνει, αν και δεν ανήκει στον τομέα ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής προκαλεί καθημερινά δεκάδες εύλογα παράπονα από τους οδηγούς, εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται.

Ο περιφερειάρχης Αττικής ζητά, μάλιστα, την παύση των εργασιών και την παράδοση του οδοστρώματος στους οδηγούς κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και στα δύο ρεύματα της Εθνικής. "Είναι μία επιβεβλημένη κίνηση.Για να γιορτάσουμε το Πάσχα με άνεση και ασφάλεια στους δρόμους μας", γράφει χαρακτηριστιστικά ο κ. Χαρδαλιάς. Και προσθέτει: "Τα μεγάλα έργα συνοδεύονται από προσωρινή ταλαιπωρία. Όλα όμως πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο ενός μέτρου."

Υπενθυμίζεται ότι φορέας υλοποίησης του έργου για την ενεργειακή διασύνδεση της Αττικής με την Κρήτη είναι η "Αριάδνη Interconnection" (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ), η σχετική άδεια δόθηκε, ως είθισται, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ την ευθύνη της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει, όπως είναι φυσικό, η αρμόδια Διεύθυνση της Τροχαίας.

