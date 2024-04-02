Πένθος για τη Μαρίνα Σάττι: Πέθανε ο πατέρας της

Βαρύ πένθος για τη Μαρίνα Σάττι, η οποία «έχασε» ξαφνικά τον πατέρα της, Αλί Οσμάν Σάττι, πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με την εκπομπή «Fay's Time», με τη Φαίη Σκορδά, στον ΣΚΑΪ.

Ο πατέρας της Μαρίνας Σάττι πέθανε σήμερα, 2 Απριλίου 2024, σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, ο πατέρας της τραγουδίστριας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision με το τραγούδι «Ζάρι», έμενε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο.

Η Μαρίνα Σάττι έγινε για πρώτη φορά γνωστή στο ευρύ κοινό με τις «Κούπες», όταν το 2016 διασκεύασε το μικρασιάτικο τραγούδι «Θα σπάσω κούπες». Την επόμενη χρονιά, εδραίωσε την αρχική της επιτυχία με μία ακόμη μεγαλύτερη, όταν όχι μόνο τραγούδησε, αλλά έγραψε και τη μουσική για τη «Μάντισσα». Επτά χρόνια αργότερα, το βίντεο κλιπ έχει περισσότερες από 56 εκατομμύρια θεάσεις.

Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1986 στην Αθήνα, από μητέρα Κρητικιά και πατέρα Σουδανό. Εκείνος ήταν γιατρός στο Ιπποκράτειο, εκείνη εργαζόταν στα διυλιστήρια στον Ασπρόπυργο. Γνωρίστηκαν όταν και οι δύο βρέθηκαν στην Αθήνα για σπουδές – η μητέρα της έχοντας έρθει από το Ηράκλειο για να σπουδάσει χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο, ο πατέρας της έχοντας επιλεγεί να σταλεί από το Σουδάν στο εξωτερικό ως αριστούχος για να σπουδάσει ιατρική στην Αθήνα.

