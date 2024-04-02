Ανακοίνωση για τις συνθήκες του θανάτου της 28χρονης από τα χέρια του πρώην συντρόφου της εξέδωσε η αστυνομία

Δείτε την ανακοίνωση:

Σχετικά με τον θανάσιμο τραυματισμό 28χρονης γυναίκας πλησίον του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Περί την 22:10 ώρα χθες (1 Απριλίου 2024) το θύμα μετέβη με οικείο της πρόσωπο στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου περιέγραψε περιστατικά τα οποία είχαν λάβει χώρα σε βάρος της κατά το παρελθόν από τον πρώην σύντροφό της και τα οποία είχε καταγγείλει στην Αστυνομία. Παράλληλα, περιέγραψε ότι την προηγούμενη και την ίδια μέρα διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της κινούνταν έξω από την οικία της.

Κατά την παραμονή της στην Υπηρεσία δεν υπέβαλε έγκληση σε βάρος του, εκφράζοντας την επιθυμία να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία της.

Κατά την έξοδό της από το Αστυνομικό Τμήμα κάλεσε την Άμεση Δράση και σε κοντινή απόσταση, ενώ συνομιλούσε με τηλεφωνήτρια, παρουσία του οικείου της προσώπου, δέχθηκε αιφνίδια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος με χρήση μαχαιριού την τραυμάτισε θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Ο δράστης συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών.

Τονίζεται ότι από το 2020 έχει καταρτιστεί οδηγός χειρισμού υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με εισαγγελικές Αρχές. Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αποσταλεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και βρίσκονται υπό διαρκή επικαιροποίηση.

Τα πρωτόκολλα αποτελούν τη βάση διαρκούς εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 18 επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων τα δύο στη Δυτική Αττική. Ήδη, δημιουργούνται άλλα 45, ώστε να υπάρχει ένα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας.

Επιπλέον, από το 2023 τα θύματα έχουν πρόσβαση και στην ειδική εφαρμογή άμεσης και έγκαιρης ειδοποίησης της Αστυνομίας με δυνατότητα γεωεντοπισμού (Panic Button).

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ενέργειες των αστυνομικών που επιλήφθηκαν στην υπόθεση.

