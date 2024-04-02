Λογαριασμός
Στις φλόγες τυλίχτηκε αυτοκίνητο στην παραλιακή - Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική

αυτοκίνητο φλόγες

ΙΧ αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς την παραλιακή.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά.

