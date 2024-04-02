ΙΧ αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς την παραλιακή.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.