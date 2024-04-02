ΙΧ αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς την παραλιακή.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά.
Πηγή: skai.gr
- Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Φρουρούμενος στο ψυχιατρείο ο δράστης
- Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Η 28χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για βιασμό το 2020 - Το χρονικό της τραγωδίας
- Σοκαριστική καταγγελία στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας πήγαινε για ερωτικό μασάζ και έπαιρνε μαζί την 9χρονη κόρη του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.