Έδεσε το πρωί του Σαββάτου στον προβλήτα Κ-14 στη βάση της Σούδας, το νεώτερο και μεγαλύτερο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald Ford».

Το γιγαντιαίο πλοίο, μήκους 337 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 100.000 τόνων, έχει πλήρωμα 6.000 ατόμων και αναμένεται να παραμείνει στη Σούδα μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.

Το πλήρωμα θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα Χανιά. Το αεροπλανοφόρο είναι το πρώτο της κλάσης του, φέρει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και μια σειρά άλλων καινοτομιών. Κόστισε 13 δισεκατομμύρια δολλάρια και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

Το καλοκαίρι το USS Gerald Ford είχε βρεθεί στον Πειραια, αποτελώντας τότε πόλο έλξης για όσους ενδιαφέρονται για το πολεμικό ναυτικό.

Το πλοίο πήρε το όνομα του 38ου Προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ για να τιμήσει τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της ζωής του στο Πολεμικό Ναυτικό, στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φορντ απέκτησε το βαθμό του υποπλοιάρχου στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετώντας στο αεροπλανοφόρο USS Monterey (CVL 26), ενώ αργότερα έγινε πρόεδρος και υπηρέτησε στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ από το 1974-1977.

