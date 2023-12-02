Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ»

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και στο πλαίσιο εορτασμού των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» στον προαύλιο χώρο του, την οποία διοργάνωσε το Ειδικό Σύνταγμα του ΓΕΕΘΑ σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Την φωταγώγηση πραγματοποίησαν από κοινού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκε στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό καθώς και στις οικογένειές τους ενόψει των εορτών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε το σύνολο των παρευρισκόμενων για την παρουσία τους στην εκδήλωση, χαρακτηρίζοντας το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Στρατοπέδου σύμβολο χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας.

Αναφέρθηκε επίσης στις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί σε ότι αφορά στην ενίσχυση του προσωπικού και των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στις υποδομές, όπως και στην προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, επισημαίνοντας το εμβληματικό Μνημείο των Αθανάτων του Έθνους εντός του Στρατοπέδου (πατήστε εδώ) και το πρόσφατα εγκαινιασθέν Στρατηγείο της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Τέλος, ευχήθηκε Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία, αγάπη, ειρήνη και ελπίδα για τις εορτές των Χριστουγέννων, και το 2024 να είναι μια χρονιά γεμάτη με καλά νέα για την Πατρίδα μας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το προσωπικό τους.

Στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα συμμετείχε το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του Στρατοπέδου συνοδευόμενο από μέλη των οικογενειών του, έλαβε χώρα πλήθος δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των παιδιών και πλαισιώθηκε με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης: Ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ και ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης.

Ανώτατοι Αξιωματικοί των Γενικών Επιτελείων και των τριών Κλάδων. Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλειος Ζορμπάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.