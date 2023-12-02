Δύο άτομα, τα εμπλέκονται σε υπόθεση παρασκευής και διάθεσης νοθευμένου ελαιόλαδου συνέλαβαν Αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης.

Πρόκειται για πατέρα και γιο ηλικίας 36 και 80 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των Ν. 4235/2014 «Ποινικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ» και Ν. 4177/2013 «Ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών».

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δημιούργησαν κατάλληλη και οργανωμένη υποδομή για την παράνομη παρασκευή και συσκευασία ελαιολάδου, το οποίο παράγεται από την επεξεργασία ηλιελαίου με πρόσμιξη κατάλληλων χρωστικών ουσιών, χλωροφύλλη καροτένιο, καθώς και τη συσκευασία και τη διάθεσή του στη αγορά, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Η πρώτη ύλη (ηλιέλαιο) εισαγόταν από τη Βουλγαρία και στη συνέχεια με τη χρήση των κατάλληλων χρωστικών ουσιών πωλούνταν ως «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» με διάφορες ετικέτες περιοχών της Ελλάδος και διοχετευόταν στην αγορά της Βουλγαρίας και της χώρας μας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες (01-12-2023) σε αποθήκη εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής και βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, με τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου του Ε.Φ.Ε.Τ./ Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας / Τμήμα Ελέγχου για την Προστασία των Καταναλωτών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• 6.644 λίτρα νοθευμένο ελαιόλαδο, το οποίο ήταν σε δοχεία των 5 και 3 λίτρων με ετικέτες «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» διαφόρων εταιρειών,

• 6500 λίτρα ηλιέλαιο εντός επτά (7) πλαστικών δεξαμενών,

• Πληθώρα ετικετών που ανέγραφαν «Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο»,

• Μία (1) πλήρης και λειτουργική εγκατάσταση πλήρωσης και τυποποίησης ελαίων αποτελούμενη από σωληνώσεις και δεξαμενές περιέχουσες υγρό αγνώστου χημικής σύστασης και αμφιβόλου ποιότητας,

• 9.035 κενές μεταλλικές συσκευασίες αποθήκευσης ελαίου (δοχεία),

• 358 κενές πλαστικές συσκευασίες και αποθήκευσης ελαίου (δοχεία),

• 5 τιμολόγια παρελθόντων ετών και

• 1 Ι.Χ. Φορτηγό.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ ελήφθησαν δείγματα από τα κατασχεθέντα συσκευασμένα προϊόντα νοθευμένου ελαιόλαδου, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.



Πηγή: skai.gr

