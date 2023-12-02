Πόλο έλξης ευρωπαϊκών κεφαλαίων αποτελεί η Ελλάδα για αγορές εξοχικών κατοικιών, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών και αναλύσεων που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Elxis, ελληνικής εταιρείας που εδρεύει στην Ολλανδία και ειδικεύεται σε πωλήσεις εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, η ελληνική αγορά εξοχικών μετατρέπεται σε «Ελ Ντοράντο» για έως και 3 εκατ. επίδοξους Ευρωπαίους αγοραστές εξοχικών κατοικιών.

Σύμφωνα με την εταιρία, η αύξηση των επιτοκίων, παραδόξως, έχει λειτουργήσει θετικά για την άνοδο της ζήτησης τους τελευταίους μήνες. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές πώλησης που επικρατούν στην χώρα μας, συγκριτικά με άλλες αγορές στην Ευρώπη. Έτσι, οι ξένοι μπορούν να αποφύγουν την λήψη στεγαστικού δανείου στην πατρίδα τους, προκειμένου να αποκτήσουν μια εξοχική κατοικία στην Ελλάδα επιλέγοντας την χρηματοδότηση της αγοράς με ίδια κεφάλαια, εκ αποταμιεύσεων ή άλλων πόρων.

Όσοι επενδυτές προέρχονται από χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, π.χ. από Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Ελβετία, προτιμούν πλέον να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τις αποταμιεύσεις τους για την απόκτηση ενός εξοχικού στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουν τετραπλό όφελος, αναφέρει η Elxis σε ανάλυσή της. Προστασία των κεφαλαίων τους από τον πληθωρισμό, και ικανοποιητική απόδοση από την εκμετάλλευση του ακινήτου στο οποίο επενδύουν. Επίσης, συνδυάζουν έσοδα από εκμετάλλευση και προσωπική χρήση καθώς και εξαιρετικές προοπτικές μελλοντικής υπεραξίας του ακινήτου τους σε περίπτωση που επιθυμούν να το μεταπωλήσουν μετά από 5-10 χρόνια.

Οι τιμές πώλησης θεωρούνται επενδυτική ευκαιρία

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα, η μέση τιμή πώλησης ενός νεόδμητου εξοχικού κινείται πέριξ των 300.000 - 350.000 ευρώ, την καθιστά ιδανική για τους Ευρωπαίους επενδυτές, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται πλέον αντιληπτό από όλο και μεγαλύτερη μάζα υποψήφιων αγοραστών.

Υπάρχει πολύ μεγάλη αξία στα εξοχικά της Ελλάδας, καθώς με ένα χαμηλό ποσό, συγκριτικά με άλλες αγορές, μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα σπίτι, κοντά στην θάλασσα, ή με θέα σε αυτήν, με πισίνα και όλες τις ανέσεις, εκτιμά ο κ. Γαβριηλίδης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε σχετικές έρευνες, τη στιγμή αυτή υπάρχει ένας αριθμός περίπου 3 εκατομμυρίων πολιτών από την Δυτική Ευρώπη, που σκέφτεται να επενδύσει ένα κεφάλαιο περίπου 300.000 - 350.000 ευρώ για εκμετάλλευση και ίδια χρήση.

Οι περιοχές που προτιμούν - Οι λόγοι που η αγορά εξοχικών κατοικιών γνωρίζει άνθηση

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις και αποτελέσματα ερευνών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εκτός από τα ελληνικά νησιά που προτιμούν διαχρονικά οι ξένοι για αγοραστές ανοδική πορεία γνωρίζει και η Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών όπως έχει αναφέρει και ο Σάββας Σαββαΐδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Greece Sotheby's International Realty, έχει αλλάξει ουσιαστικά μέσα στα τελευταία έτη. Οι αξιοσημείωτες πωλήσεις που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, το Πόρτο Χέλι και τη Μύκονο αποτελούν μόνο την αρχή. Οι τρέχουσες τιμές των ιδιαίτερων κατοικιών (trophy assets) στην Ελλάδα αποτελούν μόνο ένα κλάσμα των τιμών που καταγράφονται στη Νότια Γαλλία, στην Ιταλία ή ακόμα και στην Ισπανία. Οι τιμές είναι σχετικά σταθερές για τις πολυτελείς κατοικίες στις κύριες τοποθεσίες της χώρας, και κυμαίνονται από 6.000 έως 12.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ τα ιδιαίτερα ακίνητα έχουν ήδη φθάσει τα 20.000 ευρώ ανά τ.μ. και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα υψηλότερα.

Σύμφωνα με την έρευνα Greece Sotheby's International Realty που έχει δει το φως της δημοσιότητας σε επίπεδο ζήτησης η Κέρκυρα παραμένει για μια ακόμη φορά στην κορυφή των προτιμήσεων, ωστόσο για πρώτη φορά η Αθηναϊκή Ριβιέρα ξεπέρασε σε ζήτηση τη Μύκονο σημειώνοντας αύξηση στα αιτήματα ζήτησης για αγορά κατοικίας κατά 25,8%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το κέντρο της Αθήνας και η Πάρος, ενώ ακολουθούν Λευκάδα, Κρήτη, Κέα, Τήνος και Ρόδος.

Ανοδική ζήτηση για αγορά εξοχικών και από την Ομογένεια

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία από πρόσφατη έρευνα της Elxis πάνω από 1 στα 10 εξοχικά (12,3%) στην Ελλάδα αγοράστηκαν εφέτος από ομογενείς, δεύτερης ή ακόμα και τρίτης γενιάς, κυρίως από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Γερμανία.

Οι περιοχές που ενδιαφέρουν τους ομογενείς είναι κυρίως η Κρήτη, Χαλκιδική και το Ιόνιο Πέλαγος.

Κινητήρια δύναμη των αγορών εξοχικών κατοικιών και από Έλληνες ομογενείς, αποτελεί το γεγονός ότι η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης και ανόδου των αξιών. Την ίδια στιγμή προσφέρει ποιοτικά ακίνητα σε ανταγωνιστικές τιμές, ειδικά σε σύγκριση με τις χώρες που ζουν μόνιμα οι ομογενείς.

Καθοριστικός ο ρόλος των επενδύσεων

Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά σε ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως λιμάνια, αυτοκινητόδρομους και αεροδρόμια, συμβάλλοντας καθοριστικά όχι μόνον στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων αλλά και του τουρισμού γενικότερα και δεκάδων κλάδων της οικονομίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Γιάννης Αντσακλής, οικονομικός διευθυντής της KOSTOPOULOS HORECA, εταιρείας εξοπλισμού επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, σε ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της ΧΕΝΙΑ, oι ιδιωτικές υποδομές έχουν αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό σε δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και σε προορισμούς με ήπια επισκεψιμότητα. Οι επενδύσεις Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών έχουν εκτοξεύσει το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικά, έχοντας προσφέρει πλήθος θέσεων εργασίας. Συμπαρασύρουν σε ανάπτυξη και άλλους κλάδους όπως τον κατασκευαστικό, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις γενικές τροφοδοσίες ανοίγοντας ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

