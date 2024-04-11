Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων συνέβη τη νύχτα στο παλιό λιμάνι των Χανίων, στην οδό Χάληδων, όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr

Στο βίντεο καταγράφεται ο άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων, με τον έναν εκ των δύο να έχει πέσει στο έδαφος ενώ η παρέα παρακολουθεί. «Βγάζει αίμα, έλα στοπ!» ακούγεται χαρακτηριστικά μία φωνή στο τέλος.

Ένα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί στον διαρκώς αυξανόμενο κοινωνικό προβληματισμό για τα περιστατικά bullying και την νεανική παραβατικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.