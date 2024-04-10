Μαρινάκης: Το Κράτος θα προστατεύσει όλους τους μαθητές όπου κι αν φοιτούν

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ δήλωσε πως ξεκίνησε η λειτουργία των καμερών στα γήπεδα και όπου δεν εφαρμόζεται, γίνονται οι αγώνες χωρίς κόσμο. Είπε επίσης ότι ξεκίνησε χθες και το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εισιτηρίων. «Γενικώς, οι κανόνες, για πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, είτε δεν υπήρχαν, είτε δεν εφαρμόζονταν. Σταδιακά, μπαίνουν παντού. Υπάρχει μια καθυστέρηση ετών, συνολική, του πολιτικού συστήματος. Έχουμε υποχρέωση να βάλουμε όλους τους κανόνες και να ισχύουν για τους πάντες», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενδοσχολική βία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα νόμος και τάξη και τιμωρία.

Ο κ. Μαρινάκης μεταξύ άλλων σημείωσε ότι είναι σημαντικό να πληρώνουν οι γονείς των παιδιών που καταστρέφουν μια δημόσια περιουσία και όχι συνολικά ο Έλληνας φορολογούμενος, ότι είναι σημαντικό για σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βιντεογράφηση άλλων μαθητών και για άλλα σοβαρά ζητήματα πολλές φορές να υπάρχουν αυστηρές ποινές, γιατί δεν θα μπει αλλιώς ένα τέλος σε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι θλιβερά και είναι και γροθιά στο στομάχι.

Ο βασικός χαρακτήρας των μέτρων του υπουργείου παιδείας τόνισε, είναι η ευαισθητοποίηση και η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr είναι για την κεντρική διαχείριση καταγγελιών, την παρακολούθησή τους, την ενημέρωση των γονέων για τις καταγγελίες, εκπαίδευση των ψυχολόγων, οι οποίοι έχουν διπλασιαστεί στα σχολεία και των ειδικών κοινωνικών λειτουργών.

«Οφείλει το Κράτος να έρθει να προστατεύσει όλους τους μαθητές όπου κι αν φοιτούν», επισήμανε και ανέφερε ότι 684 σύμβουλοι εκπαίδευσης θα εκπαιδευτούν μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ανέφερε επίσης ότι «δεν μιλάμε με όρους τιμωρητικούς» και κατηγόρησε την αριστερά και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα «βάφτιζε οποιαδήποτε αυτονόητη μεταρρύθμιση ως τιμωρητική» και πως «έβαζε συνεχώς απέναντι το οτιδήποτε αυτονόητο και το μόνο που ήθελε να κάνει είναι, με εύκολες λύσεις οι οποίες έριχναν χαμηλά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να χαϊδεύει τα αυτιά των καθηγητών και των μαθητών».

Πρόσθεσε πως η ισοπέδωση προς τα κάτω έφτασε στο χειρότερο δυνατό σημείο το εκπαιδευτικό μας σύστημα και σημείωσε πως θα έπρεπε, έστω στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης, στο ζήτημα του μπούλινγκ, να είμαστε ενωμένοι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ότι παίρνει αυτά τα μέτρα με καθυστέρηση υπενθυμίζοντας δράσεις που έχουν γίνει και σημειώνοντας ότι με την εξέλιξη του φαινόμενου «είδαμε ότι χρειάζεται μια πιο κεντρική καμπάνια» και «αυτή είναι η διαφορά μας από άλλες κυβερνήσεις».

Ο Παύλος Μαρινάκης στην ίδια συνέντευξη διέψευσε δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να δώσει μέχρι και 32 F16 στην Ουκρανία. «Πλέον έχει αρχίσει και η διακίνηση fake news και έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι μία τακτική που ακολουθείται από ένα συγκεκριμένο μέρος του πολιτικού συστήματος. Αρχίζει πλέον και γίνεται η κυρίαρχη τακτική της Αντιπολίτευσης και ανθρώπων οι οποίοι αναδημοσιεύουν αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα», δήλωσε.

Σχετικά με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως αυτή η ανακοίνωση πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα.

«Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι περιβαλλοντικό. Οι ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης σχεδιάζονται και θα προσδιοριστούν με βάση και στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τίποτε άλλο. Και ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, που είναι η μόνη διαφορά που έχουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία, ευελπιστούμε να επιλυθεί σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου, όπως έχουμε πει και τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με κάποια πολιτική κίνηση. Κακώς το πολιτικοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Και ως προς τον διάλογο που με ρωτήσατε, εμείς πιστεύουμε στον διάλογο, συνεχίζουμε τον διάλογο», υπογράμμισε.

Για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην 'Αγκυρα, ανέφερε ότι προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός και από εκεί και πέρα «αξιολογούμε κάθε ενέργεια ξεχωριστά». Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση - και αυτό είναι σαφές από τη στάση συνολικά της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού - υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα στα ΝΕΑ έκανε λόγο για παραποίηση της πραγματικότητας και για «μη θέμα» ως προς την ουσία του ζητήματος των Τεμπών.

«Μιλάμε για το ανθρώπινο λάθος, για να συνεννοηθούμε. Μιλάμε για ένα σύνολο συνομιλιών. Θα το πω για άλλη μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μη χάνουμε την ουσία. Αν υπάρχει ζήτημα διαρροής, που μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει ζήτημα οποιοδήποτε θα το ερευνήσει η Δικαιοσύνη και το ερευνά. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά εδώ έχουμε 15 νομίζω συνομιλίες, βγήκαν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες αυτές και μία εξ αυτών τη μέρα εκείνη, φαίνεται ότι δεν βγήκε σωστά. Τη μεθεπόμενη μέρα όλα τα site, η δημόσια τηλεόραση, έβγαλαν κι αυτή τη συνομιλία σωστά. Τη μέρα που βγήκαν όλες οι υπόλοιπες συνομιλίες και αυτή, συνηγορούσαν στο ανθρώπινο λάθος. Αυτή, τελικά, αφορούσε άλλο συρμό. Ειπώθηκε, εξηγήθηκε, την ίδια μέρα βγήκε η ομολογία του μοιραίου σταθμάρχη, ήταν όλα καθαρά. Δεν υπήρχε κανείς που ν' αμφισβητεί· ακόμα και οι πιο σφοδροί πολέμιοι της κυβέρνησης, του ΟΣΕ, όσων συνέβησαν, ουδέποτε αμφισβήτησαν το ανθρώπινο λάθος. Και έχει ανοίξει ένα θέμα, εδώ και περίπου ένα μήνα, το οποίο δεν καταλήγει πουθενά. Υπήρχε κανένας λόγος ο οποιοσδήποτε, όποιος και αν είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, γιατί δεν υπήρχε λόγος να παραποιήσει κάτι για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, για κάτι που ήταν λυμένο; Δηλαδή, να μιλάμε και λίγο με τη λογική. Έχουμε καταλάβει πόσες ώρες έχουμε δαπανήσει, γιατί έχουμε υποχρέωση ν' απαντάμε, σ' ένα θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Να χειραγωγήσουμε για κάτι αυτονόητο, το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος το παραδέχθηκε; Να χειραγωγήσουμε για κάτι που όλες οι υπόλοιπες συνομιλίες μιλούσαν για ανθρώπινο λάθος; Ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος;», τόνισε.

Παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διατηρεί ζητήματα στην επικαιρότητα, γιατί δεν έχει αφήγημα, πρόγραμμα και αντιπρόταση.

Υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός στην πρώτη του τοποθέτηση μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε κυρίως για ανθρώπινο λάθος, το οποίο συναντήθηκε με διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, οι οποίες όλες διερευνώνται.

«Όλοι μας έχουμε πει ότι πρόκειται και για ανθρώπινο λάθος και ερευνώνται όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος της ημέρας ―πέρασε παραπάνω από ένας χρόνος― με πρωτοφανείς με τα γενικά δεδομένα χρόνους, κι έτσι θέλω να πιστεύω θα είναι πάντοτε στο εξής η Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη προχωράει. Προχωράει σε απολογίες κατηγορουμένων, προχωράει σε έρευνα όλων των πτυχών, κάνει και δεύτερες πραγματογνωμοσύνες, διεξάγει έρευνες. Και προσέξτε· «ω του θαύματος», καμία από αυτές τις έρευνες, καμία από αυτές τις επιμέρους εργασίες της Δικαιοσύνης, που πολύ σωστά κάνει τη δουλειά της, δεν επιβεβαιώνουν καμία από τις θεωρίες συνομωσίας της αντιπολίτευσης. Μέχρι να διαψευστούν οι θεωρίες συνομωσίας που συντηρούνται με πομπώδη τρόπο και όταν διαψεύδονται, είναι μονόστηλο και πάμε στο επόμενο, ν' ανακαλύψουμε τη «μονταζιέρα», ν' ανακαλύψουμε κάτι άλλο, γιατί; Γιατί δεν τους νοιάζει η αλήθεια. Τους νοιάζει να πολιτικοποιήσουν ένα τραγικό δυστύχημα, να εκμεταλλευτούν τον πόνο των ανθρώπων και να κάνουν ευρωεκλογές με καμπάνια τα Τέμπη. Αυτό είναι τραγικό», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στον Στέφανο Κασσελάκη δήλωσε πως «το ίδιο ακριβώς αφήγημα των fake news του λαϊκισμού, η ίδια λογική των «λεφτόδεντρων» επανέρχεται, με περιτύλιγμα έναν ινφλουένσερ».

«Ο κύριος Κασσελάκης. Συμπεριφέρεται ως ινφλουένσερ, παίρνει αποσπασματικά τα διάφορα και τα υιοθετεί, έχει φθάσει στο σημείο, πλέον, να έχει την ίδια ακριβώς ρητορική με τα κόμματα που διακινούσαν θεωρίες συνομωσίας. Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης γράφει ένα άρθρο και θέματα τα οποία ακόμα τα ερευνά η Δικαιοσύνη και έως τώρα φαίνεται ότι αποτελούν θεωρίες συνομωσίας ή ζητήματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται από κανέναν, εγώ θα σας πω ότι είναι ακόμα εκκρεμεί, γιατί ως δικηγόρος έχω μάθει ακόμα και όταν κάτι θεωρώ ότι είναι αναληθές, μέχρι να το βάλει με τη στάμπα της, με την αμετάκλητή της Απόφαση η Δικαιοσύνη», σημείωσε.

Σημείωσε δε ότι ο πρώτος πραγματογνώμονας έχει πει ότι υπήρχε κάτι και ο δεύτερος πραγματογνώμονας επίσης. «Οι τεχνικοί σύμβουλοι δεν είναι πραγματογνώμονες. Δεν μπορούμε θέσφατα τα οποία έχουν λυθεί όλα αυτά τα χρόνια στη Δικαιοσύνη, να τα πολιτικοποιούμε και να τ' αλλάζουμε, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν τους δικαστές και τους αναλυτές. Οποιοσδήποτε άλλος δεν είναι ανακριτής και δικαστής», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Δεν θ' σχολιάσω ξανά τις θεωρίες συνομωσίας, το γεγονός ότι κάνει τον δικαστή, ότι παίρνει θέση για θέματα που η Δικαιοσύνη ουδέποτε έχει επιβεβαιώσει, ότι κουνάει το δάχτυλο, ότι συκοφαντεί. Λέει, για παράδειγμα, ότι έχουμε εμείς τη δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ δεν είμαστε καν ελεγχόμενοι για τίποτα. Ούτε ως κόμμα, ούτε ως φυσικά πρόσωπα. Αυτό λέγεται συκοφαντική δυσφήμηση. Και θα σας πω την αλήθεια, εάν δεν εκπροσωπούσα μία κυβέρνηση κι ένα ευρύτερο σύνολο, εγώ θα μπορούσα να έχω σκεφτεί, για να προστατεύσω και τον εαυτό μου, δεν μπορεί ο όποιος Κασσελάκης, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε κανένας να συκοφαντεί τον οποιονδήποτε άλλον, επειδή θέλει να παραστήσει τον επαναστάτη με θεωρίες συνομωσίας».

Σχετικά με την οικονομία ανέφερε ότι «οι πρωτεργάτες του χάους, αυτοί που έφεραν την Ελλάδα στα «σκουπίδια» της οικονομίας, έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επ' αυτού ανέφερε συγκεκριμένα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία τα οποία έχουν επιτευχθεί επί κυβέρνησης Μητσοτάκη ενώ για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, είπε ότι κάνει μια σειρά από σοβαρές επισημάνσεις που δείχνουν ότι η χώρα μας είναι σε περιβάλλον σταθερότητας το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. «Αν διαβάσει κανείς την τοποθέτηση Στουρνάρα και δει τι κάνει η Κυβέρνηση, καταλαβαίνει ότι η τοποθέτηση αυτή βασίζεται στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Αν διαβάσει, όμως, κανείς ή ακούσει την τοποθέτηση Στουρνάρα και δει τα Προγράμματα της Αντιπολίτευσης καταλαβαίνει ότι κάνουν το εντελώς αντίθετο από αυτά που επισημαίνει ο Στουρνάρας και ο κάθε άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε γιατί η ψήφος στη ΝΔ σημαίνει πολιτική σταθερότητα ενώ για το νέο δικαστικό χάρτη τόνισε πως είναι η 3η σημαντική μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

