Οι νταήδες του σχολείου μπορεί να κερδίζουν περισσότερα λεφτά στην ενήλικη ζωή τους, δείχνει έρευνα

Τα παιδιά που κάνουν bullying στο σχολείο είναι πιθανό να καταλήξουν με υψηλότερους μισθούς στην ενήλικη ζωή τους, σύμφωνα με νέα μελέτη, που ανατρέπει όσα νομίζαμε μέχρι σήμερα.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από το Ινστιτούτο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών του Ηνωμένου Βασιλείου διαπίστωσε ότι τα παιδιά που παρουσίαζαν προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο, είχαν εκρήξεις θυμού ή εκφόβιζαν άλλα παιδιά, είχαν υψηλότερες αποδοχές στα 40 τους.

Τα παιδιά με «προβλήματα συμπεριφοράς» στο σχολείο ανέφεραν επίσης υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία.

Από την άλλη, τα παιδιά που δυσκολεύονταν να συγκεντρωθούν και να δημιουργήσουν σχέσεις με τους συμμαθητές τους ήταν αυτά που κατέληξαν να έχουν πιο χαμηλές επιδόσεις στην αγορά εργασίας και είχαν χαμηλότερη ικανοποίηση τόσο από την εργασία όσο και από τη ζωή.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα έρευνας του 1970 για να συγκρίνει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 10 και 16 ετών, με μορφωτικό επίπεδο, αποδοχές, ώρες εργασίας και επάγγελμα έως την ηλικία των 46 ετών.

Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που εντοπίστηκαν στα παιδιά σχολικής ηλικίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη διαφόρων πτυχών της μετέπειτα ζωής, διαπίστωσε. Η μελέτη έλαβε υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές λεπτομέρειες όπως το οικογενειακό εισόδημα, τη γονική απασχόληση και την εκπαιδευτική κατάσταση.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο τα σχολεία πειθαρχούν τα παιδιά, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

«Είναι πιθανό αυτό που συχνά προσδιορίζεται ως επιθετική συμπεριφορά να είναι η προσαρμοστική αντίδραση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον», λένε.

«Αντί για μια τιμωρητική προσέγγιση, θα μπορούσε να δοθεί περισσότερη έμφαση στην κατανόηση των αιτιών της διασπαστικής συμπεριφοράς και οι δάσκαλοι θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν για να εντοπίζουν στρατηγικές που βοηθούν τα παιδιά να διοχετεύουν αυτές τις τάσεις με τρόπους που ταιριάζουν καλύτερα στην τάξη».

