Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό ο 41χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικα παιδιά στην περιοχή του Ταυρωνίτη.

Παράλληλα, ζητήθηκαν τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε καλή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη φυλακή, τα οποία απέρριψε ομόφωνα το δικαστήριο.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολικά την ποινή 13 ετών και εννέα μηνών (10 χρόνια για την ασέλγεια 3+3 χρόνια για τις δύο απόπειρες ασέλγειας συν 4.000 ευρώ και ενάμιση χρόνο για πλημμελήματα.

Η εισαγγελέας της έδρας, νωρίτερα είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου.

Η δίκη συνεχίστηκε το πρωί της Παρασκευής, με την κατάθεση της μητέρας του η οποία συντάχθηκε με την εκδοχή του γιου της λέγοντας ότι οι κατηγορίες είναι ψεύτικες. Μάλιστα κατηγόρησε τη μητέρα του ενός παιδιού ότι κατασκεύασε όλες τις κατηγορίες επειδή τους εκβίασε για χρήματα.

Χθες, πρώτη μέρα εκδίκασης της υπόθεσης, μητέρες αγοριών περιέγραψαν πώς δρούσε ο κατηγορούμενος, ο οποίος με δέλεαρ βιντεοπαιχνίδια, ωθούσε τα παιδιά σε άσεμνες πράξεις.

