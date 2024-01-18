Φρικιαστικές πτυχές της υπόθεσης ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων αγοριών κάτω των 12 ετών από 41χρονο σήμερα Ελληνοαμερικανό πολίτη, έρχονται στο φως στη διάρκεια της δίκης που είναι σε εξέλιξη στο μεικτό ορκωτό εφετείο στα Χανιά.

Ο 41χρονος κατηγορείται για τέλεση γενετήσιων πράξεων σε ανήλικους την περίοδο 2017 έως 2019 σε βάρος τριών συνολικά ανηλίκων παιδιών τα οποία υποτίθεται πως ενίσχυε στα αγγλικά, στην περιοχή του Ταυρωνίτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με υπόσχεση να τα αφήσει να παίξουν playstation ανάγκασε σε πεολειχία παιδί κάτω των 12 ετών ενώ αποπειράθηκε να θωπεύσει τα μόριά τριών παιδιών με την υπόσχεση ανταλλαγμάτων. Κατηγορείται ακόμα και πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε άλλους ανήλικους σε βαθμό πλημμελήματος.

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας ενός 12χρονου αγοριού εκ των φερόμενων θυμάτων του 41χρονου. Όπως είπε μετακόμισε στο χωριό το 2014 από την Αθήνα μετά από διαζύγιο και εμπιστεύτηκε τη μητέρα του κατηγορούμενου ως μπέιμπι σίτερ για το 5χρονο τότε παιδί της.

Στη συνέχεια και εφόσον υπήρχαν πολύ καλές οικογενειακές σχέσεις, ο κατηγορούμενος προσφέρθηκε να υποστηρίξει το παιδί στα αγγλικά όταν ήταν 8 χρονών, για να γίνει όπως έλεγε ο καλύτερος στο φροντιστήριο. Εκεί συγκεντρώνονταν και άλλα παιδιά της γειτονιάς για τον ίδιο λόγο, χωρίς ποτέ να υποψιαστούν οι γονείς ότι κάτι μεμπτό μπορεί να συνέβαινε.

Αργότερα η ίδια ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι το σπίτι του κατηγορούμενου ήταν υπό παρακολούθηση για όπλα και για πορνογραφικό υλικό.

Όπως είπε, μετά το σοκ, ρώτησε τον γιο της τι συνέβαινε και το παιδί προχώρησε σε αποκαλύψεις για το τι συνέβαινε, λέγοντας πως ο κατηγορούμενος του κατέβαζε το παντελόνι για να γελάνε, ότι τους φιλούσε το μόριο, τους έβαζε πορνογραφικό υλικό και τον απειλούσε με όπλα ότι αν μιλούσε θα σκότωνε τη μητέρα του.

Ακόμα τους έβαζε πορνογραφικό υλικό ενώ τους έλεγε ότι αν ήθελαν να παίξουν playstation θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα πρώτα.

Από τη μεριά του ο κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα και δηλώνει αθώος.

