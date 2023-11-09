Σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 9χρονης προέβαινε ηλικιωμένος και ενώ το κοριτσάκι επισκεπτόταν το σπίτι των παππούδων της σε χωριό της Ηλείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», με την 9χρονη να περιγράφει τα όσα βίωσε σε κοινωνικούς λειτουργούς.

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες Τετάρτη 8/11/2023 στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών όπου κατέθεσαν ως μάρτυρες κοινωνικοί λειτουργοί που εξέτασαν το παιδί και κατέθεσαν πως τους είπε ότι ο ηλικιωμένος άνδρας τη θώπευε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα, προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Τους ισχυρισμούς της 9χρονης αμφισβήτησε η ίδια της η μητέρα, η οποία κατέθεσε στο Δικαστήριο λέγοντας πως «η κόρη μου λέει ψέματα» και υπερασπίστηκε τον κατηγορούμενο λέγοντας πως δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα.

Υπέρ του κατηγορουμένου κατάθεσε και η κόρη του, η οποία ανέφερε πως η οικογένειά της και η οικογένεια της ανήλικης είχαν δεσμούς πρώτου βαθμού συγγένειας και πως ποτέ ο πατέρας της δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα.

«Είναι όλα ψέματα, είμαι άδικα στη φυλακή» είπε ο ίδιος απολογούμενος δηλώνοντας πως οι κατηγορίες σε βάρος του δεν ευσταθούν.

Η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου και για τις δύο πράξεις λέγοντας στην αγόρευσή της μεταξύ άλλων πως «η ανήλικη ήταν ανήσυχη και φοβισμένη όταν εκμυστηρεύτηκε τα όσα είχε υποστεί και όταν έμαθε για τη σύλληψή του ένοιωσε ανακούφιση».

Το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του κατηγορούμενου για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης σε βάρος ανηλίκου κάτω των 12 ετών και που είναι ανίκανο να αντισταθεί. Μάλιστα, δεν δέχθηκε να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Η συνολική ποινή που του επέβαλε είναι κάθειρξη 16 ετών, ενώ πρωτόδικα του είχε επιβληθεί ποινή καθείρξεως 21 ετών.

Ο κατηγορούμενος που είναι ηλικίας άνω των 65 ετών έχει ήδη εκτίσει τα 2/5 της ποινής του καθώς βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια στη φυλακή αναμένεται να αποφυλακιστεί άμεσα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.