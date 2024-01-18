Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Πορεία κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών συλλόγων αλλά και μαθητές, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μαθητές και οι φοιτητές έφτασαν μπροστά στην Βουλή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην πορεία πήραν μέρος πάνω από 1.000 άτομα.

Κλειστοί δρόμοι

Κλειστοί είναι οι δρόμοι στο κέντρο καθώς η πορεία κατευθύνθηκε από τα Προπύλαια προς τη Βουλή μέσω της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί στα επόμενα λεπτά.

