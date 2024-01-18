Λογαριασμός
«Όχι» από φοιτητές και μαθητές στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων - Ολοκληρώθηκε το μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Μαζική η κινητοποίηση - Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί στα επόμενα λεπτά.

UPDATE: 14:50
συλλαλητήριο

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Πορεία κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών συλλόγων αλλά και μαθητές, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μαθητές και οι φοιτητές έφτασαν μπροστά στην Βουλή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην πορεία πήραν μέρος πάνω από 1.000 άτομα.

πανεκπαιδευτικό

πανεκπαιδευτικό

sillalitirio

Κλειστοί δρόμοι

Κλειστοί είναι οι δρόμοι στο κέντρο καθώς η πορεία κατευθύνθηκε από τα Προπύλαια προς τη Βουλή μέσω της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί στα επόμενα λεπτά.

ΑΘΗΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

TAGS: συλλαλητήριο Αθήνα μη κρατικά πανεπιστήμια
