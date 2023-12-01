Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον ανακριτή ο παλαιοημερολογίτης ιερέας από τη Σαλαμίνα που κατηγορείται για ασέλγεια σε 12χρονο αγόρι (φωτογραφίες) 

Ο 69χρονος έφτασε στο δικαστήρια Πειραιά με χειροπέδες, φορώντας το μαύρο ράσο του και καλύπτοντας το πρόσωπό του

σαλαμινας

Στα δικαστήρια Πειραιά για να απολογηθεί στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 68χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, από τη Σαλαμίνα που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο αγόρι, που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ´ εξακολούθηση, εκμεταλλευόμενος την φιλική σχέση που είχε με τον πατέρα του ανήλικου παιδιού. 

Ο 69χρονος έφτασε στο δικαστήρια με χειροπέδες, φορώντας το μαύρο ράσο του και καλύπτοντας το πρόσωπο του. 

ιερεας σαλαμινα

Η σύλληψή του έγινε στις 23 Νοεμβρίου, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του και σε χώρο ιερού ναού που λειτουργούσε κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια.

ιερεας σαλαμινα

Επισημαίνεται ότι ο 68χρονος έχει συλληφθεί για ακόμη μια φορά σε προγενέστερο χρόνο για ομοειδή αδικήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ιερέας Σαλαμίνα ασέλγεια ανήλικος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark