Στα δικαστήρια Πειραιά για να απολογηθεί στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 68χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, από τη Σαλαμίνα που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο αγόρι, που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ´ εξακολούθηση, εκμεταλλευόμενος την φιλική σχέση που είχε με τον πατέρα του ανήλικου παιδιού.

Ο 69χρονος έφτασε στο δικαστήρια με χειροπέδες, φορώντας το μαύρο ράσο του και καλύπτοντας το πρόσωπο του.

Η σύλληψή του έγινε στις 23 Νοεμβρίου, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του και σε χώρο ιερού ναού που λειτουργούσε κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια.

Επισημαίνεται ότι ο 68χρονος έχει συλληφθεί για ακόμη μια φορά σε προγενέστερο χρόνο για ομοειδή αδικήματα.

