Στα δικαστήρια Πειραιά για να απολογηθεί στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 68χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, από τη Σαλαμίνα που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο αγόρι, που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ´ εξακολούθηση, εκμεταλλευόμενος την φιλική σχέση που είχε με τον πατέρα του ανήλικου παιδιού.
Ο 69χρονος έφτασε στο δικαστήρια με χειροπέδες, φορώντας το μαύρο ράσο του και καλύπτοντας το πρόσωπο του.
Η σύλληψή του έγινε στις 23 Νοεμβρίου, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του και σε χώρο ιερού ναού που λειτουργούσε κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια.
Επισημαίνεται ότι ο 68χρονος έχει συλληφθεί για ακόμη μια φορά σε προγενέστερο χρόνο για ομοειδή αδικήματα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.