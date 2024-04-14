Σε κλίμα κατάνυξης έφτασαν και τέθηκαν σε λαϊκό προσκύνημα το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη, το τμήμα του Άρραφου Χιτώνος του Ιησού και κομμάτι από Τίμιο Ξύλο, τα οποία φυλάσσονται στο Άγιον Όρος.

Λίγο μετά τις 18:30, παρουσία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, ιερέων αλλά και εκατοντάδων πιστών, έγινε η υποδοχή των ιερών κειμηλίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Τα δύο ιερά κειμήλια φυλάσσονται μαζί σε λειψανοθήκη στη Μονή Παντοκράτορος, στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, φυλάσσονται εκεί από το 1363. Μετά από αίτημα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, ελήφθη η απόφαση να έρθουν στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της πόλης.

Το τμήμα του Άρραφου Χιτώνος και του Τιμίου Ξύλου θα παραμείνουν για προσκύνημα στο Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου μέχρι την Κυριακή 21 Απριλίου.

Πηγή: Thestival.gr

