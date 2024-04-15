Πυρκαγιά σε ακατοίκητο κτίριο στην Κουμουνδούρου

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε τριώροφο ακατοίκητο – εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κλήση έγινε στις 23:10 για φωτιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο κτίριο που βρίσκεται στον αριθμό 31 επί της οδού Κουμουνδούρου.

Δεν απειλήθηκαν άλλα κτίρια, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους.

Στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, όπως και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά στη κτίριο τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.