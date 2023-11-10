Χανιά: 60 και 61 ετών οι νεκροί από το δυστύχημα με το αεροσκάφος στο Μάλεμε

Δύο άνδρες 60 και 61 ετών είναι οι νεκροί του χθεσινού τραγικού δυστυχήματος στο Μάλεμε Χανίων μετά την πτώση ιδιωτικού αεροσκάφους στη θάλασσα.

Ο πιλότος είναι ο Θεόδωρος Πάντος, πρόεδρος της αερολέσχης δυτικής Αθήνας.

Το νήμα της ζωής τους κόπηκε χθες στο απόγευμα όταν κατευθυνόμενοι προς το Μάλεμε το ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν κατέληξε στη θάλασσα σε απόσταση μόλις περίπου 300 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 2,5 μέτρων.

Και οι δυο ήταν δεμένοι στις θέσεις τους στο αεροσκάφος το οποίο βρισκόταν ανάποδα στον βυθό, καθώς η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του προέδρου αερολέσχης Χανίων, πιθανόν ο πιλότος να αποπρασανατολίστηκε και να νόμιζε ότι πετούσε οριζόντια ενώ κατευθυνόταν προς τη θάλασσα.

Οι δυο άνδρες απεγκλωβίστηκαν από ναυαγοσώστη, περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Κολυμβαρίου από όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος βρέθηκε σε βάθος μόλις λίγων μέτρων και ναυαγοσώστες που προσέγγισαν στο σημείο, περίπου 300 μέτρα από την ακτή, εντόπισαν μέσα στην καμπίνα δεμένους τους δύο επιβαίνοντες και τους ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το μικρό αεροπλάνο της αερολέσχης Δυτικής Αθήνας είχε απογειωθεί από την Κωπαΐδα με προορισμό τα Χανιά και είναι άγνωστο γιατί προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μάλεμε αντί για το αεροδρόμιο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν έφτασαν στην περιοχή είχε νυχτώσει και προκειμένου να προσγειωθούν, ο πιλότος έκανε μια στροφή πάνω από το Κολυμπάρι, προσεγγίζοντας τον διάδρομο προσγείωσης από την πλευρά της θάλασσας, αλλά ξαφνικά κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από την ακτή.

Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες που ενημερώθηκαν απο τον δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, ένα σκάφος του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, δυο παραπλέοντα κρουαζιερόπλοια και ένα αλιευτικό σκάφος.

