Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στις 05:30 τα ξημερώματα στην οδό Αθηνάς, κοντά στο Μοναστηράκι και το Δημαρχείο της Αθήνας, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου, ηλικίας 35-40 ετών από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και πήρε «σβάρνα» κολωνάκια στο πεζοδρόμιο, ξηλώνοντας μέχρι και μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού

Το αυτοκίνητο ανατράπηκε και μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής όπου απεγκλώβισαν τον οδηγό από το αυτοκίνητο, ο οποίος - σαν από θαύμα- βγήκε ζωντανός από τις λαμαρίνες.

Ο οδηγός δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η οδός Αθηνάς έκλεισε για λίγη προκειμένου να καθαριστεί ο δρόμος και τώρα έχει δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.



