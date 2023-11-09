Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε οι δυο επιβαίνοντες στο ανεμόπτερο της Αερολέσχης Χανίων. Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης.

Το ανεμόπτερο είχε αναχωρήσει από την Κωπαΐδα με προορισμό τα Χανιά, δήλωσε ο κ. Μαλανδράκης.

Το ανεμόπτερο εντοπίστηκε από ιδιωτικό σκάφος που μετείχε στις έρευνες, και στο οποίο επέβαινε στέλεχος του λιμενικού σώματος.

Οι δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν από δύτες χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στην ακτή. Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα, οι δύο άτυχοι άνδρες βρέθηκαν δεμένοι στα καθίσματά τους.



Το ανεμόπτερο της Αερολέσχης Χανίων με τους δύο επιβαίνοντες έπεσε στη θάλασσα το απόγευμα και βούλιαξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το λιμενικό, το ΕΚΑΒ, ναυαγοσώστες και άλλες υπηρεσίες. Στην περιοχή βρέθηκαν και παραπλέοντα σκάφη που συνέδραμαν στην επιχείρηση, ανάμεσα τους και τα δύο από τα τρία κρουαζιερόπλοια που έδεσαν σήμερα στα Χανιά.

Πηγή: skai.gr

