Χαμόγελο του Παιδιού: Γνώριζε από το καλοκαίρι το δράμα του κοριτσιού

Ανώνυμη καταγγελία στην «Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», έγινε το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, που αφορούσε την κατ' εξακολούθηση σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της ανήλικης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρει ότι προχώρησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, και απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου.

«Έγινε τηλεφωνική διασύνδεση του ατόμου που κάλεσε από την «Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» με στελέχη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, καθώς το άτομο που κάλεσε επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Έπειτα από την ενημέρωση και τη διασύνδεση αυτή, στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης και της καλής συνεργασίας με τον Οργανισμό, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, κίνησε άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να εντοπισθεί η 15χρονη και κατόπιν εισαγγελικής εντολής διερευνήθηκαν διακριτικά οι συνθήκες διαβίωσης της.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου για την εν λόγω υπόθεση της ανήλικης ήταν άμεση, καθώς αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε περιπτώσεις ανώνυμων αναφορών, να μην κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από όλες τις αρμόδιες Αρχές, να αρχειοθετούνται οι αναφορές και να μη διερευνάται η ισχύς τους, με αποτέλεσμα επικίνδυνοι άνθρωποι να μπορούν να δρουν εις βάρος των παιδιών, ανενόχλητοι.

Με αφορμή τη νέα σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση το Χαμόγελο υπενθυμίζει:

Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι καιρός να μη «Μένει Μυστικό»!

Πρέπει να γίνεται αναφορά και ο κόσμος να αρχίσει να μιλάει, καθώς σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν εμφανή ανησυχητικά σημάδια -είτε στο σώμα, είτε στη διάθεση ή στη γενικότερη συμπεριφορά ενός παιδιού, που προμηνύουν ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά καταλήγει να «μένει τελικά ..μυστικό».

Βοηθήστε και εσείς ένα παιδί να σωθεί έγκαιρα από τις ολέθριες επιπτώσεις κάθε μορφής κακοποίησης, επικοινωνώντας εσείς, ή προτρέποντας το ίδιο το παιδί να επικοινωνήσει απευθείας με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δωρεάν και ανώνυμα:

Στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Μέσω της Εφαρμογής CHAT 1056, έναν νέο τρόπο άμεσης επικοινωνίας στη διάθεση κάθε παιδιού που υφίσταται κακοποίηση, ώστε να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια να συνομιλήσει μέσω γραπτού κειμένου.

Κάνε την αναφορά σου Online στο CyberTipline Hellas που λειτουργεί αποκλειστικά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα. Εδώ: https://www.hamogelo.gr/gr/el/cyber-tipline/

Σημαντικό να αναφερθεί πως το 2023 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Δέχτηκε αναφορές κακοποίησης για 2.362 παιδιά / 6 παιδιά την ημέρα

Από τα 2.362 παιδιά, για τα 970 παιδιά αφορούσαν σωματική κακοποίηση και μόλις για 92 παιδιά σεξουαλική κακοποίηση.

Δέχτηκε 82 κλήσεις την ημέρα για παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο εξαιτίας κακοποίησης

Υποστήριξε 808 παιδιά που ενεπλάκησαν σε περιστατικά trafficking

Για άλλη μια φορά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι αρμόδιοι για κάθε περιστατικό κακοποίησης παιδιού είναι οι Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές που οφείλουν να διερευνούν κάθε υπόθεση.



Κάθε παιδί έχει απόλυτο δικαίωμα να είναι ασφαλές και προστατευμένο. Δεν υπάρχουν μυστικά που μας κάνουν να νιώθουμε άβολα και μας θέτουν σε κίνδυνο.



Αν αναγνωρίζεις πως έχεις υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση, ακόμα και αν έχεις αμφιβολίες για το τι πραγματικά συνέβη, είναι η στιγμή να μιλήσεις. Να θυμάσαι πως δεν είσαι μόνη/-ος.



Περισσότερες πληροφορίες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Γραφείο Τύπου

Τηλ. 11040

press@hamogelo.gr

