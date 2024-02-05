Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της 14χρονης η οποία ωθούνταν στην πορνεία έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πίσω από τον εφιάλτη που ζούσε η ανήλικη, κρύβεται μια οικογενειακή τραγωδία καθώς ο πατέρας της είχε εντοπιστεί νεκρός πριν μέρες σε περιοχή του Μυλοποτάμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η εξαφάνιση του είχε δηλωθεί και είχε βγει missing alert ενώ δυο 24ωρα αργότερα βρέθηκε σε ερημική περιοχή νεκρός εντός του αυτοκινήτου του.

Από την έρευνα των αρχών αποκλείστηκε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας καθώς τα στοιχεία οδηγούν σε αυτό της αυτοκτονίας.

Είχε σχέση όμως ο θάνατος του με το ότι η ανήλικη κόρη του εκδιδόταν έναντι αμοιβής;

Αυτο το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές που ήδη έχουν σχηματίσει δικογραφία και έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα Ρεθύμνου

Πηγή: skai.gr

