Τα τμήματα (blocks) της τρίτης ελληνικής φρεγάτας «Φορμίων» που κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία Σαλαμίνας ταξίδεψαν σήμερα, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, από την Ελλάδα στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα συναρμολογηθούν για τα επόμενα βήματα της κατασκευής της φρεγάτας.

Η σημερινή τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του γγ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνιου Οικονόμου, της πρέσβεως της Γαλλίας στην Ελλάδα, Λοράνς Αουέρ, του αρχηγού Στόλου, αντιναυάρχου Πολυχρόνη Κουλούρη ΠΝ και άλλων ανωτάτων αξιωματικών του ΠΝ.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τα ναυπηγεία Salamis για την κατασκευή των φρεγατών FDI», δήλωσε ο Στεφάν Φρεμόντ, αντιπρόεδρος της Naval Group Surface Combatants (πλοία επιφανείας).

«Αυτό το νέο βήμα του προγράμματος απεικονίζει τη δέσμευση της Naval Group για την υποστήριξη της βιώσιμης βιομηχανικής συνεργασίας με την ελληνική βιομηχανία και τις κοινές προσπάθειές μας να περάσουμε με επιτυχία τα ορόσημα του προγράμματος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Salamis Shipyards, Γιώργος Κόρος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι ιδιαίτερη τιμή που συνεργαζόμαστε με τη Naval Group για τρεις λόγους». «Πρώτον» συνέχισε, «γιατί κριθήκαμε έναντι άλλων ανταγωνιστών και επιλεχθήκαμε αξιοκρατικά».

«Δεύτερον», είπε, «επειδή μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεισφέρουμε με υπερηφάνεια και με όλες μας τις δυνάμεις στην άμυνα της πατρίδας μας». «Και τρίτον γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουμε εξαιρετικά πολύτιμες γνώσεις που μας προσφέρθηκαν απλόχερα, επιμελώς και με πνεύμα συνεργασίας από τη Naval Group», κατέληξε.

Η προ-εξοπλισμένη αποστολή των τμημάτων της φρεγάτας «Φορμίων» είναι ένα σημαντικό βιομηχανικό και εμβληματικό ορόσημο στο πρόγραμμα FDI, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Naval Group.

Το σημερινό «ορόσημο» υπογραμμίζει την επιτυχία «της ισχυρής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία καθημερινά επιδεικνύει το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και την ικανότητά της να παρέχει πολύ υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και υπηρεσίες», προστίθεται στην ανακοίνωση και τονίζεται: «Η Naval Group είναι περήφανη που εντάσσει Έλληνες εταίρους στη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της».

Στο πλαίσιο του προγράμματος των φρεγατών FDI HN, η Naval Group έχει καταρτίσει ένα σταθερό σχέδιο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων για την ελληνική βιομηχανία, διατηρώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα.

Tο σχέδιο για συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 στην έναρξη του προγράμματος FDI και «συμβάλλει στην κατασκευή και υποστήριξη των φρεγατών FDI HN αλλά και στη δημιουργία ενός ισχυρού ναυτικού βιομηχανικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα πέρα από το πρόγραμμα FDI», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ελληνικές εταιρείες είναι ενσωματωμένες στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group και ήδη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα και μελλοντικούς διεθνείς διαγωνισμούς, αυξάνοντας τις δυνατότητές τους όπως και το οικονομικό όφελός τους και την προβολή τους στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας.

Συγκεκριμένα, η Salamis Shipyards είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες παραγωγής προεξοπλισμένων blocks γάστρας τόσο για ελληνικές όσο και γαλλικές FDI.

Τα ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν επιτύχει αξιοσημείωτα την απαιτούμενη ενίσχυση μέσω ενός σαφούς Σχεδίου Βιομηχανικών Δυνατοτήτων και επέδειξαν υψηλές δεξιότητες στη διαδικασία συγκολλήσεων και σωληνώσεων, σε συνδυασμό με έντονη συμμετοχή της διοίκησης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η φρεγάτα FDI HN είναι ένα πολεμικό πλοίο πολλαπλών ρόλων, που διαθέτει υψηλό επίπεδο δυνατοτήτων σε όλους τους τομείς ναυτικής μάχης: Αντιπλοϊκή, αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή και προβολής επιχειρήσεων ειδικών δυνάμεων, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών.

Είναι εφοδιασμένη με τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στα ραντάρ, σόναρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εξοπλισμένη με πυραύλους MBDA Exocet MM40 B3C και αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster. Διαθέτει, επίσης, σύστημα RAM, MU90 με ανθυποβρυχιακές τορπίλες και πυροβόλο.

Η φρεγάτα FDI HN έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

