Μαζί για το Παιδί: Βελτιώνοντας τη ζωή χιλιάδων παιδιών στην Ελλάδα το 2023

Το «Μαζί για το Παιδί», το 2023, υποστήριξε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τη συνδρομή ιδιωτών, εταιρειών και εθελοντών. Ο Οργανισμός υλοποίησε προγράμματα και δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους προκειμένου να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, το «Μαζί για το Παιδί» μετατρέπει τις έννοιες της προσφοράς και της αλληλεγγύης σε πραγματική και ουσιαστική στήριξη, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους προσφέροντας έμπρακτη υποστήριξη.

Η κοινωνική υπηρεσία ανταποκρίνεται στα αυξανόμενα αιτήματα οικογενειών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, επιπλέον προσφέρει τρόφιμα και βασικά αγαθά σε συνεργαζόμενους φορείς παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα.

Η ομάδα ψυχολόγων προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες οργανώνοντας ομάδες γονέων, απαντώντας στις κλήσεις της τηλεφωνικής γραμμής 115 25 και πραγματοποιώντας ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία αλλά και γονείς.

Στην ακριτική Θράκη ενισχύονται οι τοπικές κοινότητες με τον εκσυγχρονισμό σχολείων και νοσοκομείων και με την πραγματοποίηση συνεργασιών μεταξύ φορέων του κέντρου και της περιφέρειας, σε μια προσπάθεια να καταργηθούν οι αποστάσεις και να έχουν τα παιδιά ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην υγεία.

Για τον πληγέντα πληθυσμό της Θεσσαλίας συνελέγησαν και διατέθηκαν σχολικά είδη σε παιδιά, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με την προσφορά χιλιάδων συμπολιτών και δεκάδων εταιρειών.

Ενισχύθηκαν οικονομικά τα σωματεία-μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» με άμεσο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών που υποστηρίζουν.

Για την ψυχική υγεία

Η επιστημονική ομάδα της Γραμμής 115 25 και του Συμβουλευτικού Κέντρου του «Μαζί για το Παιδί» κατά τη διάρκεια του 2023, παρείχε δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς από όλη την Ελλάδα. Πραγματοποίησε ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον σχολικό εκφοβισμό, τη διαχείριση σχέσεων και το άγχος των εξετάσεων σε σχολεία και οργάνωσε ομάδες γονέων για την προσχολική, την παιδική και την εφηβική ηλικία. Συγκεκριμένα:

• Προσφέρθηκαν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 4.120 ωφελούμενους

• Υλοποιήθηκαν 72 ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 1.327 σε εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα

• Πραγματοποιήθηκαν 18 συναντήσεις συμβουλευτικής σε ομάδες γονέων συνολικής διάρκειας 1.620 λεπτών

Για τη μείωση ανισοτήτων

Το «Μαζί για το Παιδί» εξασφάλισε είδη πρώτης ανάγκης σε φορείς παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα ενώ στήριξε τα νοικοκυριά ευάλωτων οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Συγκεκριμένα:



• Διανεμήθηκαν 101.076 κιλά ειδών πρώτης ανάγκης σε 134 φορείς παιδικής προστασίας πανελλαδικά

• Εξασφαλίστηκε η σίτιση σε 449 ωφελούμενους για 6 μήνες εκ των οποίων 274 ανήλικα παιδιά

• Προσφέρθηκαν 31.776 γεύματα σε παιδιά φορέων παιδικής προστασίας

Για την εκπαίδευση

Το «Μαζί για το Παιδί» εστίασε για ακόμη μία χρονιά στα σχολεία της Θράκη με παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ισότιμη πρόσβαση και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:

• Εκσυγχρονίστηκαν 16 σχολεία της Θράκης στα οποία φοιτούν 1.655 μαθητές

• Προσφέρθηκαν 5.295 τεμάχια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού

• Εξοπλίστηκαν πλήρως με εκπαιδευτικό υλικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 1 νηπιαγωγείο στη Θράκη

Δημιουργήθηκαν

10 σύγχρονους χώρους εκπαίδευσης και παιχνιδιού

1 αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης ειδικού σχολείου

1 δανειστική βιβλιοθήκη

Εμπλουτίστηκαν 9 σχολικές βιβλιοθήκες και εξοπλίστηκαν 6 σχολικές αίθουσες

Ανασκευάστηκαν 4 σχολικά γήπεδα

Έκτακτη Παρέμβαση στη Θεσσαλία

• Συγκεντρώθηκαν και απεστάλησαν 2.650 κιβωτίων με σχολικά είδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής

• Διανεμήθηκαν 5,5 τόνοι τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε πολύτεκνες οικογένειες

Για τους φορείς παιδικής προστασίας

Η στήριξη των φορέων παιδικής προστασίας στη χώρα αποτελεί σημαντικό άξονας των δράσεων του «Μαζί για το Παιδί» στηρίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα:

• Ενισχύθηκαν με 432.683€ τα μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»

• Διανεμήθηκαν αγαθά αξίας 816.558€ σε φορείς παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα

