Επέστρεψαν στα μπλόκα τους οι αγρότες, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ αύριο, στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες θα αποφασίσουν στις 12 το μεσημέρι για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς από τα Τρίκαλα, η αυριανή απόφαση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με δύο προτάσεις: τους πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και την κάθοδο στην Αθήνα.

Εν τω μεταξύ, οι αγρότες της Χαλκιδικής έχουν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία, με τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, από τον κόμβο Μουδανιών, στο ύψος της εθνικής οδού Νέων Μουδανίων - Θεσσαλονίκης, όπου είναι παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σημάντρων Χαλκιδικής Φιλοκλής Κοτζιάς, οι αγρότες σκοπεύουν να επιδώσουν στον υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη ψήφισμα με τα αιτήματά τους, θέτοντας στην κορωνίδα των προσδοκιών τους «τις αποζημιώσεις για την ακαρπία της πράσινης ελιάς στη Χαλκιδική, που αγγίζει -σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ- το 90%».

Περίπου 40 τρακτέρ συμμετέχουν στη μηχανοκίνητη -ειρηνική, όπως της χαρακτήρισε ο κ. Κοτζιάς- πορεία των αγροτών προς το ΥΜΑΘ, ενώ στον κόμβο των Μουδανιών παραμένουν 120 τρακτέρ. Μετά την επίδοση του ψηφίσματός τους στον υφυπουργό, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μπλόκο, στον κόμβο των Μουδανιών.

Στο συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόμβου του Στρυμονικού προχωρούν σήμερα στις 13:00 μ.μ. οι αγρότες του Νομού Σερρών. Το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού θα είναι διάρκειας 15 με 20 λεπτών και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα γίνει σε συνεννόηση με την αστυνομία.

Νωρίτερα στις 11:00 αγρότες που είχαν αφήσει τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης των Σερρών θα τα μεταφέρουν κάτω από τον κόμβο του Στρυμονικού στον Επαρχιακό δρόμο Ηράκλειας-Στρυμονικού.

Σε μπλόκα στα Μεγάλα Χωράφια είναι το ραντεβού των αγροτών των Χανίων σήμερα στις 11:00 το πρωί ενώνοντας τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το Δ.Σ της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους αγρότες να συμμετέχουν και να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους.

Εκ νέου πρόσκληση για διάλογο απηύθυνε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης που συναντήθηκε με αντιπροσωπείες αγροτών. Ο υπουργός επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο» και πως «η σχέση της Νέας Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού με τους Έλληνες αγρότες είναι διαχρονική, είναι ισχυρή».

Για εμάς δεν υπάρχει «αγροτικό μέτωπο» τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Τους ακούμε, τους σεβόμαστε και λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα στήριξής τους, αναγνωρίζοντας την αγωνία τους για το αύριο λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής από την ενεργειακή/κλιματική κρίση, αλλά και λόγω των ισχυρών γεωπολιτικών κλυδωνισμών που επηρεάζουν καταλυτικά τον αγροτικό τομέα και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων συνολικότερα».

